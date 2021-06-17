Субсидії перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

Понад 85% домогосподарств субсидію буде перепризначено автоматично, нести додаткові документи не треба.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі тижні після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що призначення і нарахування житлових субсидій буде проведено з травня цього року.

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Для того, щоб перепризначити субсидію, необхідно зібрати та опрацювати інформацію про більш ніж 6 млн осіб. Для цього потрібно отримати дані від десятків банківських установ і з реєстрів прав на рухоме і нерухоме майно, додали в Мінсоцполітики.

"Поки відповідна інформація узагальнюється Мінфіном для проведення верифікації", - підсумували в пресслужбі.