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Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

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Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"
Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю", - сказав Свищев.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    це Македонія співала..нас там нет
  • Олег Куницин
    Это были македонцы, которые купили атрибуты украинских болельщиков в ближайшем спортивном магазине.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9314
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