"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів збірної країни з перемогою у матчі чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter у четверг.

"Україна vs Північна Македонія - 2:1! Напружений поєдинок і така необхідна перемога! Дякую за справжній футбольний трилер, дякую за важливі три пункти! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Матч проходив у Бухаресті в четвер.

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