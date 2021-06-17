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"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020

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"Дякую за справжній футбольний трилер", - Зеленський привітав збірну з футболу з першою перемогою на Євро-2020
Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів збірної країни з перемогою у матчі чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter у четверг.

"Україна vs Північна Македонія - 2:1! Напружений поєдинок і така необхідна перемога! Дякую за справжній футбольний трилер, дякую за важливі три пункти! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Матч проходив у Бухаресті в четвер.

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Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Типу він дивився матч.
  • Andriy Zlochevskiy
    Вже краще трилер, ніж 95-й квартал
  • Mganga Zambezi
    печiнку лiкувати
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