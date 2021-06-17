ЗНО з англійської мови не склали 10% абітурієнтів, з математики - понад 30% і з фізики - 8% - Центр оцінювання якості освіти
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби УЦОЯО.
"Сьогодні відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Було визначено порогові бали "склав/не склав" для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, математики, фізики", - сказано в інформації.
Зазначається, що члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики - 10, з фізики - 12.
Таким чином, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні по кожному з предметів, поріг "склав/не склав" не подолали: з англійської мови - 10,68%, з іспанської мови - 15,79%, з німецької мови - 11,49%, з французької мови - 8,94%, з математики - 31,11% і з фізики - 8,33%.
Як повідомлялося, на зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році було зареєстровано 389 710 осіб.
ЗНО з хімії не склали 10,8% абітурієнтів.