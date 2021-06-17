Литва анонсувала будівництво 500-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю

Влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, такий паркан може обійтися приблизно в 15 мільйонів євро.

У МВС Литви повідомили, що розглядають різні варіанти - паркан може бути і одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км. Через природний рельєф паркан не можна встановити уздовж усього кордону. Зараз паркан встановлено на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, тому паркан можуть встановити на ділянці ще 508 км. Один кілометрів огорожі, за попередньою оцінкою, коштуватиме близько 30 тис. євро.

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"Крім того, уздовж паркана треба інтегрувати відеокамери, датчики тощо. Їх установка на 1 км кордону обійдеться в 130 тис. євро", - зазначили в міністерстві.

За даними прикордонників, цього року білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це у 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.