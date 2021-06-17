Литва анонсувала будівництво 500-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, такий паркан може обійтися приблизно в 15 мільйонів євро.
У МВС Литви повідомили, що розглядають різні варіанти - паркан може бути і одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.
Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км. Через природний рельєф паркан не можна встановити уздовж усього кордону. Зараз паркан встановлено на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, тому паркан можуть встановити на ділянці ще 508 км. Один кілометрів огорожі, за попередньою оцінкою, коштуватиме близько 30 тис. євро.
"Крім того, уздовж паркана треба інтегрувати відеокамери, датчики тощо. Їх установка на 1 км кордону обійдеться в 130 тис. євро", - зазначили в міністерстві.
За даними прикордонників, цього року білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це у 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.