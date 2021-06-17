Новини

Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело

19 71722
Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело
На компанію завели справу, але слідчий закрив її, спираючись тільки на показання менеджменту "Цитруса". Тепер цим питанням займається ДБР.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".

У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси.

Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн.

Читайте також: Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників.

Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Тут даже не сколько претензия к цитрусу, а к гбр имени татарова, который закрыл уголовное дело. Хотя какая разница если страной правит клоун.
  • Eispickel
    А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
    решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
    Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
    ...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
    полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
    и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
  • user009
    Это тот цитрус, который пытался обложить налогами посылки дороже $22
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини