Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".
У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси.
Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн.
Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників.
Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.