До Дня Незалежності в Херсоні відкриють рух першою чергою нового шляхопроводу, - ОДА

До Дня Незалежності планується відкрити рух першою чергою нового шляхопроводу у Херсоні, який зводять в рамках "Великого будівництва". На даний момент будівельна готовність першого пропускного комплексу об’єкту, який з’єднає мікрорайони міста Таврійський та ХБК, становить 77%.

Про це повідомили у Херсонській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Днями на об’єкті було завершено бетонування першої в Україні 100-метрової захватки плити. Роботи з установки плити велися без вихідних, заявив голова ОДА Сергій Козир. "Одна з чотирьох захваток, які необхідно зробити, щоб запустити першу чергу мостопереходу, залита", - розповів він.

Зараз роботи тривають цілодобово, до них залучено 150 працівників.

Читайте також: Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА. ФОТО

Особливістю конструкції є висока надійність – шляхопровід розрахований на навантаження в півтора рази більше за норму. Крім цього, в подальшому проїжджу частину за потреби можна буде розширити. Об’єкт після введення в експлуатацію матиме дві смуги, однак його ширина (11 м) дозволяє за необхідності розширити проїжджу частину до трьох смуг руху.

Ідея створення нового шляхопроводу виникла ще у 2006 році через збільшення транспортного навантаження у місті. З 2013 року об’єкт перебував у статусі довгобуду, проте у 2020 році роботи було відновлено у рамках президентської програми "Велике будівництво".