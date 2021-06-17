Кравчук: Крим не був подарунком, а тягарем, Україна не хотіла його брати

Включення Криму до складу УРСР обійшлося в 105 мільярдів доларів. Україна не хотіла приймати "подарунок", але центральна влада СРСР не залишила їй вибору.

Про це перший президент України Леонід Кравчук розповів в інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук каже, що називати передачу Криму УРСР "подарунком" можуть тільки люди, які не читали історичних документів.

За його словами, рішення було прийнято особисто Хрущовим після того, як росіяни, які проживали в Криму, попросили забрати їх з півострова через складні умови господарювання.

Генсек СРСР відразу заявив першого секретаря Компартії України Кириченко, що Україна має забрати проблемну територію.

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"Кириченко каже: Як же? У нас же плани! Ми не можемо. І було прийнято рішення Політбюро ЦК КПРС про те, щоб Крим передати Україні. Рішення Політбюро. Але це ж закрите рішення. Було доручення Верховній Раді РФ і ВС України прийняти відповідне рішення. Верховна Рада РФ прийняла рішення передати Крим Україні, а ВС України прийняв рішення прийняти Крим в Україну", - розповів перший президент України.

Кравчук підкреслив, що ніякого "подарунка" не було.

"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала, тому що вона знала, які тяжкі часи її чекають. Це ж не просто взяли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - зазначив ексглава держави.

Також він пояснив, що йдеться про витрати на будівництво каналу, доріг, громадського транспорту, в цілому інфраструктури.

"Це колосальні гроші. Коли я був президентом, мені доповідали, що в ті часи це коштувало Україні понад 105 мільярдів доларів. Це ж було витрачено з українського бюджету. І щороку приймалося рішення про забезпечення Криму продуктами, тому що туристів було багато. Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була витратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - підкреслив Кравчук.

Зараз росіяни, на думку Кравчука, хочуть перетворити півострів у військову базу, "тому що не вистачає, кажу відверто, розуму і можливостей підняти Крим".