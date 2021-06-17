Перевіримо, чи дійсно Росія хоче стабільних відносин, - заступниця держсекретаря США Нуланд

США створили експертні групи та перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин.

Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми створили пару експертних груп зараз, і ми перевіримо, чи Росія хоче стабільних відносин, і чи можемо ми досягти певних угод із цих питань. Як сказав мій президент на пресконференції, "чи смачний пудинг дізнаємося, з'ївши його". І ми ще не знаємо, буде цей пудинг смачним чи ні – побачимо", – зазначила Нуланд.

Вона додала, що США хочуть мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.

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"Ми б хотіли, щоб припинилася шкідлива діяльність проти нас, щоб не було порушень прав людини, щоб було покладено край тиску на Україну та на інші країни. Але вибір за Росією. Ми, зі свого боку, кажемо, що стабільні і передбачувані відносини можливі.

Однак, якщо ні, то будуть наслідки, і президент (Джо Байден – ред.) відреагує, бо, як він сказав, ми маємо значний невикористаний потенціал, який можемо застосовувати в разі потреби для нашого захисту. І тому президент хотів такої відвертої розмови", – пояснила Нуланд.