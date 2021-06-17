Штам коронавірусу "дельта" з Індії виявлено в Литві

Коронавірус нового штаму виявили у чоловіка, який приїхав до Литви з Узбекистану.

Про це повідомила Національна лабораторія громадської охорони здоров'я Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Ми відстежили весь ланцюжок приїзду цього чоловіка в Литву, ми знаємо, де і як він відокремився. Зараз ми інтенсивно співпрацюємо з адміністрацією компанії, в яку ця людина приїхала працювати", - сказав директор Клайпедського департаменту НЦОЗ Раймундас Грігалюнас.

Чоловік, у якого виявили дельта-штам, прилетів до Вільнюса 31 травня, і одразу ж поїхав до Клайпеди, де відокремився. Коронавірус у нього встановили 2 червня під час профілактичного тестування, жодних симптомів під час діагностики у нього не було.

Читайте також: ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу під назвою "лямбда"

Тепер на COVID-19 будуть перевірені працівники підприємства, на яке прибув працювати заражений.

Зараз з'ясовують, хто сидів у літаку поруч з цією людиною. Цим людям рекомендують пройти профілактичне тестування.

Всього в Литві минулої доби підтверджено 104 нові випадки коронавірусу, від цього захворювання померло чотири людини.