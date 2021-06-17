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Нуланд поінформувала Кулебу про зміст переговорів Байдена і Путіна в Женеві, - МЗС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала його про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві 16 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів Президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив Президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    он все еще висит на трубке - номер вашей очереди 1802.. будьте на связи... нам очень важен ваш звонок )))
  • Гыг с Вами
    а агента козыря не проинформировала Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД - Цензор.НЕТ 4649
  • Злий Грицько
    Это эксклюзив, там индивидуальный ценник...
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