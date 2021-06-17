Азербайджан хоче купити розробку "Дії"
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Азербайджан зацікавлений замовити в Україні розробку мобільного додатку "Дія", створеного українським фахівцями.
Про це "Радіо Свобода" стало відомо з відповіді на запит в офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Втім, поки невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.
"З огляду на те, що тривають переговори й остаточних домовленостей про продаж мобільного додатка або технології його розробки поки немає - інформація про можливу вартість від продажу концепту відсутня", - повідомили у відомстві.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що кілька країн вже замовляють в Україні концепт додатку "Дія".