Прощання з народним артистом Чапкісом відбудеться 18 червня в приміщенні київської філармонії
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Прощання з народним артистом України, хореографом і суддею шоу "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом відбудеться 18 червня в Національній філармонії України в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Прощання буде з 11.00 до 13.00, похорон відбудеться на Байковому кладовищі з 13.00 до 15.00.
На церемонії прощання у всіх присутніх буде можливість взяти участь у створенні книги про історію життя Григорія Чапкіса.