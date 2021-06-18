Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович
Про це розповіла редакторка місцевого сайту Белла Демідовіч, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За її словами, містом протікають кілька невеликих річок, які у рясні дощі стають водовідводами.
"Починаючи з 2014 року, коли прийшла Росія, ці річки ніхто не чистив. Річище ніхто не чистив. У нас постійно в місті йдуть суперечки між адміністрацією та людьми, які проживають у місті біля цих річок. Чому не чистять ці річки? Через них відходить зайва вода після злив. У нас і раніше було таке, що дамби проривали. Але востаннє це було у 2001-2002 роках. Завжди у нас річки чистили. Зараз же це не річки, а хащі з деревами, зарослі очерету і сміття. Якби у нас річки почистили, то такого трешу не було б", – переконана кримчанка.
Журналістка зауважила, що окупанти "обіцяють" надати допомогу, зокрема матеріальну. В місті запровадили режим надзвичайної ситуації: "Але ти ж не можеш оцінити вартість підтоплень, того, що тобі коштувало купити всі ці речі. Що тобі коштувало привести до ладу квартиру".
Нагадаємо, 17 червня в мережі оприлюднили кадри, як "голова" Криму Сергій Аксьонов рухається на човні, а за ним пливуть кілька, як стверджували користувачі, рятувальників. Як виявилось, окупована Керч унаслідок проливних дощів затопило.
На завтра в місті знову оголосили штормове попередження. Зараз керуючі компанії, комунальники намагаються залатати дірки на дахах.