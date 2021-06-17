Колесо, яке відлетіло від фури, вбило 30-річного пішохода на Рівненщині
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Колесо відлетіло від вантажівки під час руху і серйозно травмувало пішохода. Чоловік помер у лікарні.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася в населеному пункті Березне. Відірване колесо відірвало чоловікові праву руку. Медики надали йому першу допомогу і доставили в лікарню. Але в лікарні потерпілий помер.
Причини та обставини події з'ясовує поліція.