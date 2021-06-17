США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

Санкції, введені Сполученими Штатами проти Росії через Україну, залишаться в силі.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були введені проти Росії через Україну, залишатимуться в силі і не будуть послаблюватися, поки Росія не змінить своєї позиції щодо України", - зазначила Нуланд.

Вона додала, що США віддані суверенітету і територіальній цілісності України.

"Президент назвав Україну як країну, відносно якої ми маємо великі розбіжності з Росією, але, як ви і сказали, Сполучені Штати твердо прихильні - як ми і були вже кілька десятиліть - суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України. У нас сильні програми підтримки України в області безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль, і все це буде тривати", - сказала заступниця держсекретаря США.

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