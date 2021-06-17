На суді в Гаазі у справі катастрофи MH17 завершено демонстрацію всіх доказів у справі

У справі про катастрофу рейсу MH17 влітку 2014 року завершили демонстрацію всіх доказів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Прокуратура 17 червня доповнила найважливіші докази, представлені судом раніше. Детально обговорювалася роль Ігоря Гіркіна, одного з підозрюваних. Звинувачення спробувало спростувати твердження захисту про те, що їхні докази містять дезінформацію.

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У справі MH17 судова система в основному покладається на прослуховувані телефонні розмови сепаратистів. Як з'ясувалося сьогодні під час виступу прокуратури, велике значення у справі мають вежі передачі. Таким чином, судді знають, де були задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети і її утилізації.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.