Росія повинна піти з окупованої частини сходу України, - кандидат у канцлери ФРН Лашет

Росія повинна піти з окупованих районів на сході України, при цьому роботу в рамках нормандського формату необхідно продовжувати.

Про це заявив лідер Християнсько-демократичного союзу, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку Армін Лашет, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія має залишити окуповану східну частину України", - заявив Лашет. За його словами, Мінський процес, хоч і не є наразі дуже ефективним, "принаймні мав ефект заморожування конфлікту, який міг перерости у велику війну на континенті… та трансформував його в політичний процес".

Конфлікт не розв’язано, констатував політик, але процес треба продовжувати, в тому числі в "нормандському форматі". Адже, вказав Лашет, якщо сторони не говорять одна з одною, починає діяти правило сильного - а це хибний шлях.

Стосовно політики щодо Росії та інших країн, з якими в Заходу може бути багато розбіжностей, Лашет зауважив, що з ними треба вести діалог.

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