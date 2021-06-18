Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня в розгляді позову Тупицького до Зеленського
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"17 червня Касаційний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи №9901/96/21 за позовом Тупицького, у якому він оскаржує указ Президента України №124/2021 в частині скасування указу Президента України від 14 травня 2013 року №256 про його (позивача) призначення суддею Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні суду.
Під час судового засідання було розглянуто низку клопотань.
Зокрема, представник відповідача оголосив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційним поданням 49 народних депутатів від 8 квітня 2021 року №3/133(21) щодо відповідності Конституції указів Президента про відсторонення від посади судді Конституційного Суду та скасування указів Президента про призначення суддів КСУ (питання про відкриття провадження КСУ не вирішено). Верховний Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Своєю чергою представник позивача звернувся до суду з клопотанням про забезпечення позову. Заслухавши думку сторін, Верховний Суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача. Ця ухвала може бути оскаржена у Великій палаті Верховного Суду.
Верховний Суд також відмовив у задоволенні клопотання представника Президента про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.
Ще одне клопотання представника відповідача – про зупинення провадження у справі до вирішення КСУ справи за конституційним поданням 49 народних депутатів від 8 квітня 2021 року №3/133(21) – Верховний Суд залишив без розгляду через безпідставність і необґрунтованість.
Під час засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України - щодо предмета спору.
У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.