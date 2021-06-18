Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба

Тема подальшого залучення США у процес мирного врегулювання в Україні буде ключовою під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Ми зараз увійшли в цю стадію підготовки візиту президента. Безумовно, тема подальшого залучення Сполучених Штатів у процес мирного врегулювання буде ключовою під час цього візиту. Там буде багато інших важливих тем, але це буде тема номер один", - сказав Кулеба

Він зазначив, що в нього є достатньо підстав стверджувати, що Сполучені Штати і хочуть, і можуть бути залучені до процесу мирного врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

"Зверніть увагу на одну деталь: звідки взялася зустріч Байдена і Путіна? Вони поговорили саме в розпал ескалації уздовж українського кордону. Саме в цей момент президент Байден зателефонував Путіну і сказав йому дуже чітко, що те, що він робить на кордоні, - неприйнятно, те, що він робить в Україні, - неприйнятно, і що він готовий поруч сісти і проговорити цю ситуацію, а також усі інші суперечності, які є між Сполученими Штатами і РФ", - пояснив міністр.

Також Кулеба зазначив, що візит Зеленського до США може багато змінити в плані виведення відносин України і США на новий рівень у сфері безпеки.

"Він може змінити багато що в плані виведення наших відносин на новий рівень у сфері саме безпеки. Ви знаєте, що вже станом на сьогодні Сполучені Штати є основним союзником, партнером України в питаннях безпеки, зміцнення нашої оборони. Нам завжди є про що поговорити", - наголосив він.

Глава МЗС додав, що обговорив із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд підготовку візиту Зеленського.

Також читайте: Проведемо консультації з українськими партнерами про те, як вони бачать мінські угоди, - Нуланд

"І мене дуже тішить, що і американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретні результати. Це повністю збігається з нашим баченням, і ми вже працюємо над його організацією", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, президент США запросив президента України відвідати Білий дім у липні.