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Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов

10 09165
Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно поширює сепаратистські настрої. Зокрема, йдеться про південну частину України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація вибудовує перед виборами систему поширення свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська і Одеська області", - сказав Данілов.

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    всего 2 года у власти бесноватый вовка-шут и его кумовья - и СНОВА сепаратистские настроения в Украине.. как при януковоще.. Совпадение? Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 411
  • Scorpman Y
    а сейчас страной управляют ермаки, портновы, татаровы и прочие расейские агенты.. по прямому назначению зеленского
  • Макс Полиграф
    "местные власти отказываются противодействовать этому" - это что еще за бред? моментальный арест местных властей за работу на расейского агрессора! Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 7496
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