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Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко

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Україна гарантовано отримає гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, - Вітренко
Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно отримуватиме гроші за контрактом. В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Права на владу".

За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати".

"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

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Топ коментарі

  • Pacersoft Assa
    Целых 2 года будет получать. Если путлер не решит, что можно бомбить Украину, потому что ценности украинский газопровод теперь для него него никакой не представляет.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    он дурак этот ветренко !? ии там в заЗеркалье ВСЕ такие дауны !? Украина гарантированно получит деньги за транзит газа, даже если Россия его остановит, - Витренко - Цензор.НЕТ 4119
  • Roman Kovalyov
    Учится жить без халявных российских денег, может уже хватит на трубе сидеть, работать пора. Хотя, учитывая организационное бессилие и вороватость нашей власти, это тоже проблематично.
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