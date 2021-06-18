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Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов

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Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов
Україна не скасовуватиме мінські угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Ми їх (мінські угоди. – Ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді, як вони є ... (неможливе. – Ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс, це неможливо", - сказав Данілов.

Він зазначив, що Україна виступає за припинення війни і переговори.

"Щоб не вбивали наших хлопців. Ми за те, щоб сідати і домовлятися", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет . . . (Кот Матроскин, Простоквашино).

    В аспекте этой новости вышеуказанная фраза звучит так :

    Чтобы что-то денонсировать, надо сначала что-то ратифицировать, а никакой ратификации Верховный Совет Украины никаких "Минских соглашений" не делал . . .

    Что такое "Минские соглашения" с точки зрения международного права ? Международный договор ? Нет. Это политическая декларация, как Будапештский меморандум. Как русские им вытерлись, так и мы вытремся "Минскими соглашениями", когда Украина будет к этому готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Вот и всё.

    И вообще, Украина - независимое государство. Независимость предусматривает, что никто извне не может диктовать нам наше конституционное устройство. Поэтому россия, Франция и Германия не будут рассказывать нам, какие статусы мы должны давать кускам нашей территории, какие и когда выборы проводить, кому должна подчиняться правоохранительная система (Киеву или местным властям) и т.д. В этом смысле "Минские соглашения" тупо противоречат Конституции Украины, Акту провозглашения независимости Украины и прочим основополагающим документам нашей страны.
    Поэтому идут они на...., эти "Минские соглашения". Они нужны временно, по формуле Ницше, который говорил :
    "Дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока ей не сплетут намордник".
    Мы и коллективный Запад сейчас поглаживаем фашистскую россию, а тем временем аккуратно и основательно плетём ей намордник. Хотелось бы быстрее, но быстро только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Устав от евреев, сажусь покурить и думаю грустно и мрачно,

    что Бог, поспешил свою книгу дарить, народ подобрал неудачно... (с)
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    слушай.. вот не ври а !?... это Договор , ПОЛНОЦЕННЫЙ, где стоят подписи почти ВСЕХ с джи 7, и нужно только в нужном векторе их ВСЕХ нагнуть показав всему Миру - да это балаболы !!!
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