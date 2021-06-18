Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов

Україна не скасовуватиме мінські угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"Ми їх (мінські угоди. – Ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді, як вони є ... (неможливе. – Ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс, це неможливо", - сказав Данілов.

Він зазначив, що Україна виступає за припинення війни і переговори.

"Щоб не вбивали наших хлопців. Ми за те, щоб сідати і домовлятися", - додав секретар РНБО.

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