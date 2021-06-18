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День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон

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День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон
У США 19 червня відзначатиметься національний день незалежності - свято на честь скасування рабства у Сполучених Штатах. Відповідне оголошення зробив американський президент Джо Байден.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція велася на сайті Білого дому.

"День, коли ми згадуємо пляму на моралі, неймовірно величезну, яку залишило в історії країни рабство і продовжує залишати", - заявив Байден у Білому домі, підписуючи закон про заснування такого свята.

Раніше Сенат США проголосував за впровадження нового федерального свята 19 червня. Він присвячений скасуванню рабства в країні у 1865 році, коли в Техасі було оголошено про закінчення рабства. У цьому штаті свято 19 червня існує вже понад 40 років.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Головне, щоб у нас не скасували законне право на двоє рабів. Бо хто ж тоді оброблятиме клаптик землі?
  • Colt
    В СССР рабство было 70 лет, и правонаследница этого концлагеря "россия"
    даже не думает что-то отменять.
  • Colt
    Из крепостных можно было выкупить, а из советского рабства выхода не было вообще.
    Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
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