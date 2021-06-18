Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про "Північний потік-2": Стабільність України має бути гарантована
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.
За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.
"Ми чітко бачимо наслідки "безпекової та енергетичної політики" для "Північного потоку-2" для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Має бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватися на Європу та трансатлантична взаємодія має поважатися. Якщо Росія політизує проєкт, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.
Президент України Володимир Зеленський вчергове зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.