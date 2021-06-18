Новини

Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про "Північний потік-2": Стабільність України має бути гарантована

2 19214
Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про "Північний потік-2": Стабільність України має бути гарантована
Якщо Росія політизує проєкт "Північний потік-2", то ця бізнес-ідея буде недійсною. Крім того, має бути забезпечена стабільність України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.

За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.

"Ми чітко бачимо наслідки "безпекової та енергетичної політики" для "Північного потоку-2" для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Має бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватися на Європу та трансатлантична взаємодія має поважатися. Якщо Росія політизує проєкт, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.

Також читайте: Якщо РФ з деякими країнами Європи має спільний економічний процес, то для нас "Північний потік-2" - це зброя проти України, - Зеленський

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску має бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський вчергове зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • rodriges_
    Ой, були вже у нас Будапештські "гарантувальники"!!! Повсиралися від одного Чуркіна в ООН, ніхто нічого не зробив для виконання "гарантій", потвори!
    Так і зараз знову сталося! Українці всеодно на щось ще сподіваються!? Дурні думкою багатіють, а ми - надіями, що ойропа або янки нам щось хороше дадуть і від нас нічого невимагатимуть!

    Як були ми буферною територією між цівілізацією та варварами, так нас за неї і зараз тримають! Ми зона для збройного вирішення конфліктів проміж ними. Згадайте, по чиїй території туди-сюди шмигали в 1812, 1917, 1941 роках, і це тільки те що прийшло на думку! Вони просто звикли до цього, як футболісти: ніхто не піде гратися в футбол до басейну або на поле для гольфу, для футболу є футбольне поле! Так і з нами,з нашою територією, а тепер вже і з державою!

    Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!!!
  • Gennadiy Golitsin
    Кого этот тип дурит? То он заявляет,что политизация россией "потока-2" остановит проект и тут же твёрдо заявляет,что Германия всё равно достроит его.второе.каким образом этот Лашет собирается гарантировать при действующем "протоке-2" сохранения интереса и безопасности Украине.если Германия не дала хоть какое-то оружие для самозащиты Украине???..Лошара "гонит беса" ???!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини