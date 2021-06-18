Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТОрепортаж

У Рівненській області поблизу с. Михалин сталася ДТП, унаслідок якої загинули дві людини, ще троє зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

За даними поліції, повідомлення про ДТП поблизу села Михалин надійшло до поліції від медиків приблизно о першій годині ночі 17 червня.

"Поліцейські на місці події встановили, що 28-річний водій автомобіля Volkswagen Touran, місцевий житель, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, де врізався у дерева та перекинувся.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів транспортного засобу, 30-ти та 31-річний жителі села Михалин, загинули на місці. 28-річний водій та двоє інших пасажирів - 43-річний та 28-річний односельці зазнали забоїв обличчя та тіла, струсу головного мозку. Після надання медичної допомоги їх відпустили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати огляду водія на стан алкогольного сп’яніння - 0,81 проміле.

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Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

28-річного жителя села Михалин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Фото: сайт поліції