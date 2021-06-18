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"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

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"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН
Посуха - це прихована глобальна криза, яка ризикує стати "наступною пандемією", якщо країни не вживатимуть термінових заходів з використання водних і земельних ресурсів та боротьби з надзвичайною ситуацією з кліматом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112ua", про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву ООН.

Щонайменше 1,5 мільярда людей безпосередньо постраждали від посухи в цьому столітті, а економічні втрати приблизно за цей час оцінюються в 124 мільярди доларів. Згідно зі звітом, опублікованим у четвер, справжня вартість, імовірно, буде в багато разів вищою, оскільки такі оцінки не включають більшу частину впливу на країни, що розвиваються.

"Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає. У найближчі кілька років велика частина світу буде жити в умовах нестачі води. Попит перевищуватиме пропозицію в певні періоди. Посуха - головний фактор деградації земель і зниження врожайності основних сільськогосподарських культур", - зазначила спеціальна представниця генерального секретаря ООН зі зниження ризику лих Мамі Мізуторі.

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Вона додала, що проблема посухи нині настільки широко розповсюджена, що до кінця століття практично всі країни в тій чи іншій формі зіткнуться з цією проблемою.

Посухи, які спостерігаються в країнах Європи в останні роки, є найбільш екстремальними за понад 2000 років.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    А в оккупированной парашей Керчи вчера с этим не согласились. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 2426
    "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6665
  • Lvbnhj
    "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 6341....
  • walshebneg
    І не тільки лупитись, ще треба хотєлки свої зменшити, а це мабуть неможливо. "Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет", - ООН - Цензор.НЕТ 8771
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