Масове отруєння в Харкові: кількість госпіталізованих збільшилася до 45 осіб, 17 із них - діти, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, пацієнти вживали їжу з мережі ресторанів.
Нині проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, у двох міських лікарнях перебувало 25 осіб (зокрема 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.
"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.
Пізніше в Харківській міськраді повідомили, що кількість осіб, які звернулися до медиків з харчовим отруєнням, збільшилася до 34.
За фактом отруєння людей поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.