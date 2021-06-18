Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков прокоментував поведінку фанатів збірної України, які під час матчу Євро-2020 із Північною Македонією (2:1) почали скандувати "Путін - х#йло".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

"Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Головне, щоб делегат матчу зазначив це в рапорті. Ось і вся відмінність між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд", - сказав Колосков.

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