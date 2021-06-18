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В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали
В Україні зафіксовано 967 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 18 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 госпіталізовано – 585 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 летальних випадків – 50;

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 одужало – 2312 осіб.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 методом ПЛР – 25 888 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 методом ІФА – 9342 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 експрес-тестами – 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 захворіло – 2 228 192 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 одужало – 2 147 972 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 летальних випадків – 51 952;

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 50 осіб, зафіксовано 967 нових випадків зараження, 2312 осіб одужали 14

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