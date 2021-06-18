80 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7:00 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровська – 36, Кіровоградська – 24, Донецька – 16, Київська – 2 та Сумська – 2", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також повідомляється, що станом на 7 ранку 18 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство (із 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Жертв та постраждалих немає.
Протягом доби 17 червня підрозділами ДСНС відкачано 46 тис. 794 м3 води (від початку робіт – 420 тис. 102 м3 води). Роботи з відкачування води тривають, від ДСНС залучено 19 осіб та 16 одиниць техніки (з них 9 мотопомп).