Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На бульварі Дружби Народів у Києві, який складається з восьми смуг для руху транспорту, сталася смертельна ДТП. Авто збило літню жінку, яка намагалася перебігти дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють столичні пабліки у соцмережах.

"Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро Дружби Народів і Новусом, літня жіночка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль Mitsubishi (AA7767KH). На жаль, аварія виявилася смертельною - жінка загинула миттєво", - йдеться в повідомленні пабліку "Київ.Оперативний" у Facebook.

А за інформацією dtp.kiev.ua, жінка перебігала дорогу поблизу підземного пішохідного переходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий водій не впорався з керуванням і влетів у дерева на Рівненщині: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТОрепортаж

"Mitsubishi насмерть збив жінку, яка перебігала 8 смуг поблизу підземного переходу", - йдеться в повідомленні.



