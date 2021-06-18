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Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На бульварі Дружби Народів у Києві, який складається з восьми смуг для руху транспорту, сталася смертельна ДТП. Авто збило літню жінку, яка намагалася перебігти дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють столичні пабліки у соцмережах.

"Смертельна ДТП сталася нещодавно на бульварі Дружби Народів. Тут, на проміжку дороги між станцією метро Дружби Народів і Новусом, літня жіночка намагалася перебігти дорогу і потрапила під автомобіль Mitsubishi (AA7767KH). На жаль, аварія виявилася смертельною - жінка загинула миттєво", - йдеться в повідомленні пабліку "Київ.Оперативний" у Facebook.

 А за інформацією dtp.kiev.ua, жінка перебігала дорогу поблизу підземного пішохідного переходу.

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"Mitsubishi насмерть збив жінку, яка перебігала 8 смуг поблизу підземного переходу", - йдеться в повідомленні.

Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула 01
Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула 02

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    и главное номера и машину - тупо опубликовали - человек шо, виновен шо поседеет теперь шо старая мразь недопетляла к переходу, а возомнила себя нигером, который обосрал Гитлера, победив всех "арийцев" и прочих на олимпиаде 36-того?
  • Антон Чигур
    Премию Дарвина ей!!!
  • Дмитрий Гайдарченко
    Там через 100 метров подземный переход…..
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