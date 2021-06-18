За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 81 713 осіб, загалом - 1 652 055, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 337 345 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплених! 81 713 людей щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини.

Протягом доби працювали: 618 мобільних бригад, 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 707 599 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень", - розповіли в МОЗ.





