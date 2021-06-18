За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 червня у світі зареєстрували 385 692 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 648 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 178 205 692 випадки інфікування, з них 385 692 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 3 858 001 людина, з них 8 648 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 162,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень на COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 44-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 24-ту і 4-тю позицію відповідно.