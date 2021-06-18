Микитась заявив, що повернув контроль над "Укрбудом", але через кілька годин знову втратив: схоже, у нього все не так погано, - ЦПК

Колишній народний депутат, екскерівник компанії "Укрбуд" Максим Микитась, який є фігурантом кримінального провадження разом з нинішнім заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим, заявив, що повернув контроль над компанією "Укрбуд", але через кілька годин повідомив, що знову його втратив.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Татаровим усе робили разом, але якщо Татаров сів в Офісі Президента, то чому я маю сидіти у в'язниці?" Це покази колишнього нардепа Максима Микитася, фігуранта справи про розкрадання 81 млн грн. Іншим підозрюваним у цій справі є нинішній заступник голови Офісу Президента Татаров, який раніше працював в "Укрбуді". Татарова, як відомо, відмазували грубо і огидно. Із залученням Венедіктової, її прокурорів, СБУ, ДБР, кількох судів. Але у Микитася, схоже, теж все не так погано. Він заявив, що повернув контроль над компанією "Укрбуд". Хоча за кілька годин написав, що знову втратив контроль", - йдеться в повідомленні.

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"Зрештою, за допомогою незаконних судових рішень, влада зробила все, щоб забрати справу про 81 млн грн у антикорупційних органів. А для того, щоб вивести справу з підсудності Вищого антикорсуду, Офіс Генпрокурора змінив підозру Микитасю. Наразі прокурори з Офісу Венедіктової понад три місяці порушують закон і не передають справу Татарова до суду. Розкрадання є, а винних, як це часто буває, немає", - додали в ЦПК.





Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.