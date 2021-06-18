"ЄС" закликає Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам'ятатися ворогом середнього класу, - Южаніна
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила нардеп Ніна Южаніна.
"Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя.Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно", – наголошує депутатка.
Южаніна пояснила, що у вересні вересні 2022 року завершиться період "добровільності" і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків. Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше? ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%.
"А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів.Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під "нуль", решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку", - заявила нардепка.
"На жаль, у процесі розгляду законопроекту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей, не була врахована.І коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроект)", - додала Южаніна.
Тому, зазначає парламентарка, фракція "ЄС" вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, "якщо він не хоче запам'ятатися як ворог середнього класу".
"А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі, і початок податкової історії з чистого аркуша", – резюмує Южаніна.