Рада сьогодні заслухає Галущенка, Марченка та перейде до відновлення роботи ВККС
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У Верховній Раді 18 червня заплановано годину запитань до уряду. Після чого нардепи збираються розглянути низку законопроєктів.
Спочатку парламентарі хочуть обговорити з міністром енергетики Германом Галущенком стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його вплив на тарифну політику уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Після запитань урядовцям, міністр фінансів Сергій Марченко представить Звіт про виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік".
Далі планується розгляд низки законопроєктів:
друге читання
- 3711-д - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- 4364 - проєкт Закону про платіжні послуги (друге читання)
- 4555 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
- 3205-2 - проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
- 2234 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.
перше читання
- 5475 - проєкт Закону про Уповноваженого з медичних питань
- 3715 - проєкт Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)
- 5305 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
- 5270 - проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.