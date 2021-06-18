Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв?. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не паплюжити власну армію, висловив переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Він також підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія здатна звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.
"Чи можемо ми взяти (окуповані міста. - Ред.)? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це нестиме відповідальність?" - наголосив Данілов.
Також під час токшоу він розповів, що Росія поширює сепаратистські настрої на півдні. За його словами, Росія поширює пропаганду перед виборами.
Раніше Данілов повідомляв, що в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська.