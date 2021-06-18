Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв?. ВIДЕО

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Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що українські військовослужбовці на 100% готові захищати український народ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не паплюжити власну армію, висловив переконання, що ЗСУ на 100% готові нас захищати. Він також підтвердив, що якщо буде необхідно, українська армія здатна звільнити окуповані міста, але ціна такого рішення надзвичайно висока.

"Чи можемо ми взяти (окуповані міста. - Ред.)? Так, можемо. Може бути і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це нестиме відповідальність?" - наголосив Данілов.

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Також під час токшоу він розповів, що Росія поширює сепаратистські настрої на півдні. За його словами, Росія поширює пропаганду перед виборами.

Раніше Данілов повідомляв, що в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А Главнокомандующий у нас для чего? Шаурму шрать по Оманам шариться видосиди записывать и страну с народом грабить?
  • nvtv
    А брать нужно.
  • віктор федорович 31ee1569
    "ВСУ могут взять(???) и Горловку, и Донецк..." - взяти, це означає захопити, а не визволити. За цією логікою Маріупіль не слід було визволяти. І що цікаво, проти визволення Донецька виступають ті самі люди, що звинувачували Турчинова, що він не вів бойові дії у Криму.
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