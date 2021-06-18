П'ять центрів неонатального скринінгу відкриються в Україні: зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання у новонароджених, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував відкриття в Україні п'яти центрів неонатального скринінгу.

Як він повідомив на своїй сторінці в Facebook, 17 червня Верховна Рада підтримала внесення змін до Держбюджету на 2021 рік, передає Цензор.НЕТ.

Цим проєктом пропонується перерозподілити 300 млн грн з Фонду президента для створення в Україні можливості проведення розширеного неонатального скринінгу.

"5 центрів неонатального скринінгу з використанням широкого спектру найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій працюватимуть на повну потужність (80 тисяч тестувань на рік) і забезпечать обстеження новонароджених з усіх регіонів України", - зазначив Ляшко.

За його словами, в цих центрах зможуть діагностувати 21 рідкісне захворювання, зокрема спинальну м'язову атрофію, муковісцидоз, фенілкетонурію, ендокринологічні захворювання тощо.

Він уточнив, що на базі "Охматдиту" буде створено високотехнологічний референс-центр для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру сучасних лабораторно-діагностичних технологій.

Також читайте: ЗСУ може закупити мобільні хірургічні комплекси, що дозволяють оперувати поранених у польових умовах, — Хомчак