На закупівлю COVID-вакцин до кінця червня Міністерство охорони здоров'я має витратити 10,5 млрд грн: вже використані 7,9 млрд грн, - Рахункова палата

Міністерство охорони здоров'я України до кінця червня направить на закупівлю 38 млн доз вакцин від COVID-19 10,5 млрд грн, до теперішнього часу на ці цілі вже витрачено 7,9 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Рахункової палати України з посиланням на її голову Валерія Пацкана, з витрачених коштів 7,8 млрд грн було направлено на закупівлю вакцини, 41 млн грн - на закупівлю шприців, 3,8 млн грн - розчину, 18 млн грн - контейнерів для збору медичних відходів, передає Цензор.НЕТ.

"Закладена в бюджеті середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами - близько 276 грн", - повідомив Пацкан.

При цьому Рахункова палата не уточнила, про яку вакцину йдеться.

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