Шанс зупинити запуск "Північного потоку-2" досі є, - Коболєв

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік - 2" ще можливо.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Page, опублікованому 17 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я вважаю, що досі є шанс цей газопровід зупинити. Це важко, але шанс є", – сказав Коболєв, відповідаючи на запитання, як розвиватимуться відносини України з "Газпромом" після запуску "Північного потоку – 2".



Коболєв пояснив, що ще коли він почав займатися питанням цього газопроводу, йому так само всі говорили, що "Північний потік – 2" запрацює найближчим часом.



"Коболєв, цю справу вже зроблено, забудь про це", – мені таке багато людей говорили як з Європи, так і з Америки. Утім, як бачите, є і були ефективні шляхи, якими користувалися, щоб його зупинити", – сказав ексголова "Нафтогазу".

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Він підкреслив, що якщо "Північний потік – 2" запустять то, хоча варіанти економічних компенсаторів є, Коболєв не уявляє собі, якими механізмами можна буде компенсувати аспект військової загрози.



"Я вважаю, що запуск цього газопроводу буде поразкою, і сподіваюся, що вона не відбудеться", – додав Коболєв.



