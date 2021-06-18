Данілов про виконання Мінських угод: "Як у концтаборі можна провести вибори?

Ситуація на окупованому Росією Донбасі нагадує концтабір.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі токшоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Данілов підкреслив, що поки ОРДЛО контролює Росія - проводити вибори там не можна.

"Якщо говорити про ситуацію щодо Мінських домовленостей, то можу сказати, що те, в якому вигляді вони є - це повний абсурд. Не дивно, коли громадяни України починають нам кричати:"Давайте швидко виконувати Мінські домовленості". Скажіть, будь ласка, як у концтаборі можна провести вибори?", - сказав Данілов.

"Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої перебуває на території Донецької та Луганської областей, призначається там, приїжджає звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації - відомо це всім. Повчають: "нам не треба говорити правду про наших партнерів". Якщо ми не будемо говорити правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами - нас ніхто не поважатиме", - додав секретар РНБО.

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