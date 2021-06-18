За рік кількість особливо тяжких злочинів зменшилася на 20%, кількість посадових злочинів - зросла, - Цуцкірідзе

За час пандемії збільшилася кількість випадків домашнього насильства, побутових конфліктів, а також кількість суїцидів, скоєних неповнолітніми.

Про це заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо зменшення тяжких і особливо тяжких злочинів за цей період на 20%. Йдеться про такі злочини, як крадіжки, зокрема й у домоволодіннях, незаконні заволодіння транспортними засобами, тяжкі тілесні ушкодження і вбивства. Водночас збільшилася кількість виявлених службових злочинів і вручених по них підозр", - зазначив заступник голови Нацполіції.

За словами Цуцкірідзе, за цей період у Нацполіції виявили більше нарколабораторій і осіб, які займалися збутом наркотичних речовин, ніж за попередній. Також більше справ за фактами збуту наркотиків спрямовано до суду.

"Я б не пов’язував це з пандемією. Хоч на деякі правопорушення вона вплинула. Зокрема, збільшилася кількість випадків домашнього насильства, побутових конфліктів, нанесення легких тілесних ушкоджень. На жаль, за останній рік збільшилася кількість суїцидів, скоєних неповнолітніми. Причини різні: проблеми в родині, з однолітками й булінг, насильство, нерозділене кохання тощо", - зауважив він.

Інтерв'ю із заступником голови Нацполіції Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

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