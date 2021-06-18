"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував прагнення України до вступу до НАТО. Він упевнений, що ще не склалися відповідні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю телеканалу BFMTV.

"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися", - сказав глава французької дипломатії.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в альянсі.

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На Саміті лідери країн Альянсу підтвердив, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.