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"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан

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"На цей момент умови для прийому України в НАТО не склалися", - глава МЗС Франції Ле Дріан
Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан прокоментував прагнення України до вступу до НАТО. Він упевнений, що ще не склалися відповідні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Ле Дріан сказав в інтерв'ю телеканалу BFMTV.

"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися", - сказав глава французької дипломатії.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає від України "більшого" для вступу в блок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в альянсі.

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На Саміті лідери країн Альянсу підтвердив, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Жабоеды в своем репертуаре и вашим и нашим "В настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", - глава МИД Франции Ле Дриан - Цензор.НЕТ 8838
  • Sergey Odeskiy
    Мог бы быть откровенний и сказал бы как есть , что мы не хотим проблем с путлером и рашкой !
  • Сергій Іваніф
    Когда в 1944 Америка и Англия открыли второй фронт против Германии,разве они требовали от СССР реформ? Может ГУЛАГ распустить с колхозами? Или там геноцид против отдельных народов прекратить? Нет ,обошлись без этого.И в результате освободили Францию и дидов этого жабоеда и душки Эмануэль Макрона.
    Нет условий....Твари,побольше вам беженцев
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