Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

Фальсифікація петиції про звільнення заступника голови ОП Татарова може свідчити про уразливість державної системи авторизації (ID.gov.ua).

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора Джо Байден підписав петицію про звільнення Татарова і я написав, що цю фальсифікацію зробив Офіс президента. Ми вже відправили заяву про злочин у відповідні органи. Але маю перепросити. Правильніше буде так: у КРАЩОМУ ВИПАДКУ фальсифікація відбулася в Офісі президента. У гіршому - державна система авторизації (ID.gov.ua) сприймає тестові електронні ключі за справжні. І це ставить під питання всю систему державної кібербезпеки", - заявив він.

"Є лише чотири варіанти, як той підпис міг з’явитися на сайті президента (технічний опис тут):

Підпис зроблено реальним громадянином на ім’я Joe Biden, зі справжніми документами. Відкидаємо цей варіант як фантастичний. Зімітовано сам факт підпису на сервері петицій Joe Biden. Грубо кажучи, хтось тупо написав слова "Joe Biden" в табличку підписантів. Хтось на основі підроблених документів отримав справжній електронний підпис (чи bank-id) на ім’я Joe Biden. Хтось підписав петицію тестовим (не справжнім) електронним ключем Joe Biden, а ключова державна система авторизації (сервера ID.gov.ua) це пропустила.

І якщо варіант 2 просто неприємний, то 3 і 4 - катастрофічний як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни загалом", - пояснив Шабунін.

"Варіант 3 засвідчує, що в Україні можна отримати справжній електронний підпис за підробленими документами. Наприклад, підпис ваш, яким "ви" потім, наприклад, подаруєте комусь свою квартиру чи бізнес. Варіант 4 засвідчує, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. Тисячі таких ключів генеруються впродовж години", - деталізував він.

"Держава в смартфоні? Онлайн-голосування на виборах/референдумі?! Ну-ну, ФСБешні хакери в щасливому очікуванні. Зараз це вже не про фальсифікацію підпису під петицією, а про - діру в ключовому елементі державної ІТ-інфраструктури. Це проблема зовсім іншого масштабу і наслідків. Весь вчорашній день експерти з кібербезпеки намагалися отримати хоча б якийсь коментар від влади. Проте, що Офіс президента, що Мінцифри - як води в рот набрали. Друзі з влади, замовчувати проблему - найгірша стратегія і для вас, і для країни. Давайте краще цю проблему разом швидко вирішувати. В Україні достатньо крутих експертів з кібербезпеки", - резюмував Шабунін.

Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.



