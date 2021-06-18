Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін
Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора Джо Байден підписав петицію про звільнення Татарова і я написав, що цю фальсифікацію зробив Офіс президента. Ми вже відправили заяву про злочин у відповідні органи. Але маю перепросити. Правильніше буде так: у КРАЩОМУ ВИПАДКУ фальсифікація відбулася в Офісі президента. У гіршому - державна система авторизації (ID.gov.ua) сприймає тестові електронні ключі за справжні. І це ставить під питання всю систему державної кібербезпеки", - заявив він.
"Є лише чотири варіанти, як той підпис міг з’явитися на сайті президента (технічний опис тут):
- Підпис зроблено реальним громадянином на ім’я Joe Biden, зі справжніми документами. Відкидаємо цей варіант як фантастичний.
- Зімітовано сам факт підпису на сервері петицій Joe Biden. Грубо кажучи, хтось тупо написав слова "Joe Biden" в табличку підписантів.
- Хтось на основі підроблених документів отримав справжній електронний підпис (чи bank-id) на ім’я Joe Biden.
- Хтось підписав петицію тестовим (не справжнім) електронним ключем Joe Biden, а ключова державна система авторизації (сервера ID.gov.ua) це пропустила.
І якщо варіант 2 просто неприємний, то 3 і 4 - катастрофічний як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни загалом", - пояснив Шабунін.
"Варіант 3 засвідчує, що в Україні можна отримати справжній електронний підпис за підробленими документами. Наприклад, підпис ваш, яким "ви" потім, наприклад, подаруєте комусь свою квартиру чи бізнес. Варіант 4 засвідчує, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. Тисячі таких ключів генеруються впродовж години", - деталізував він.
"Держава в смартфоні? Онлайн-голосування на виборах/референдумі?! Ну-ну, ФСБешні хакери в щасливому очікуванні. Зараз це вже не про фальсифікацію підпису під петицією, а про - діру в ключовому елементі державної ІТ-інфраструктури. Це проблема зовсім іншого масштабу і наслідків. Весь вчорашній день експерти з кібербезпеки намагалися отримати хоча б якийсь коментар від влади. Проте, що Офіс президента, що Мінцифри - як води в рот набрали. Друзі з влади, замовчувати проблему - найгірша стратегія і для вас, і для країни. Давайте краще цю проблему разом швидко вирішувати. В Україні достатньо крутих експертів з кібербезпеки", - резюмував Шабунін.
Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.