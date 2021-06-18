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Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко

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Після 1 липня середня вартість гектара землі коливатиметься в межах 50 тис. грн, - міністр Лещенко
Різкого стрибка цін на землю сільськогосподарського призначення після запуску ринку землі в Україні не буде.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 16 червня, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо, що буде різкий стрибок ціноутворення. Вартість буде визначати ринок. В нашому розумінні, середня вартість гектара буде коливатися в межах 50 тис. грн", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    Недорого оценил Украину правящий кодлан Коломойского, гражданина Израиля.
  • 5 копійок
    Ціна збільшиться коли Бєня перепродаватиме землю лаптям та пейсатим.
  • RustIck
    После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8393 У мужчин деревни Вилларибо средняя длина члена 15 см, а в Виллабаджо - 25 см. Потому что в Вилларибо делали замеры, а в Виллабаджо проводили опрос!
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