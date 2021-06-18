За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Мураєв заперечує, що висловлював погрози щодо головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почали кримінальне провадження за фактом погроз журналісту. Проведено низку слідчих дій. Зокрема, вилучено відеореєстратори зі студії, в якій перебували учасники цього інциденту. Допитаний потерпілий, Мураєв і його охоронці", - зазначив Цуцкірідзе.

За словами заступника голови Нацполіції, Мураєв каже, що він таких погроз не висловлював, це також підтверджують його охоронці.

"Наразі заплановано проведення одночасних допитів з усіма учасниками цього конфлікту. Оскільки в показаннях, які ми отримали, є суперечності, ми повинні зафіксувати, що ж було сказано", - додав він.

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Інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе для Цензор.НЕТ читайте тут.