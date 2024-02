"Укравтодор" уперше в історії України випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі, - Кубраков

Для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами глави Мінінфраструктури, серія бондів президентської програми "Велике будівництво" отримала історично низьку ставку порівняно з попередніми українськими суверенними розміщеннями в доларах США.

"В ході розміщення "Укравтодор" отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більш ніж утричі перевищило запланований обсяг випуску і продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проєктів зокрема", - йдеться в повідомленні.

Організаторами випуску єврооблігацій стали спільні букранери та спільні лід-менеджери – J.P. Morgan та Dragon Capital, ко-менеджер - АТ "УкрЕксімбанк". Юридичні радники – White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko.

Фіскальний агент – The Bank of New York Mellon. Рейтингове агентство – S&P Global Ratings Europe Limited.

"З боку держави на спільний результат працювали "Укравтодор", Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, Національний банк України. Ще до того, щоб взагалі цей процес став можливим разом працювали уряд, Офіс Президента, народні депутати України", - додав Олександр Кубрак.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

