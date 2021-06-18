"Не менше 20 тис. грн для лікарів": Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати медикам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не менш 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тис. грн для лікарів", - заявив Зеленський під час виступу в День медика, трансляцію якого вів Офіс президента в Facebook.

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За його словами, Офіс Президента спільно з урядом і парламентом "зробить все, щоб такі суми були не тільки на папері, щоб загальний бюджет охорони здоров'я збільшувався, а також росли тарифи Програми медичних гарантій".

"Уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом до відновлення престижу і важливої ​​ролі медиків у нашому українському суспільстві", - додав Зеленський.

Він також попросив уряд врахувати підвищення мінімального розміру заробітної плати для медиків при складанні проєкту держбюджету на наступний рік.

Крім того, Зеленський закликав представників місцевої влади не допускати ситуацій, коли "керівники лікарень отримують в місяць 100 тис. грн, а лікарі і медсестри - 6 тис. грн".