Реальних результатів у розслідуванні підпалу будинку батьків Шабуніна поки немає, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Слідчі дії за фактом підпалу будинку батьків глави ЦПК Віталія Шабуніна поки не дають можливість розкрити кримінальний злочин.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Проведено пожежно-технічну експертизу, встановлено, що це підпал. Ми затримали в Київській області одну зі злочинних груп, яка спеціалізувалася на таких підпалах, і було декілька зачіпок, які вказували на те, що вони можуть бути причетні й до вказаних злочинів. Наприклад, використовували ідентичну запалювальну суміш. Але після проведення слідчих дій ми цю версію відкинули", - зазначив Цуцкірідзе.

Однак, за його словами, поки реального результату в розкритті цих злочинів немає.

"Що стосується гранат, то з’ясовали, що вони не мають вибухової суміші, як і у випадку з замахом на Павленка. На жаль, змушений констатувати, що ті слідчі дії, які тривають, поки що не дають нам змоги розкрити це кримінальне правопорушення. Водночас після того, що сталося, і родичам, і самому Шабуніну було запропоновано охорону. Сказав, що не потребує", - розповів заступник голови Нацполіціі.

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Інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе для Цензор.НЕТ читайте тут.